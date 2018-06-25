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Культура 25.06.2018 12:10

Володин поблагодарил Азербайджан за особое отношение к русскому языку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил особое и бережное отношение к русскому языку в Азербайджане. "Хотел бы высказать слова благодарности за то, что в республике внимательно относятся к русскому языку, языку, который в том числе дает нам возможность пообщаться и здесь. Действительно, здесь беспрецедентно большое количество школ с изучением русского языка - 340 школ. Это больше чем в любой другой стране, которая для нас является близкой и стратегическим партнёром", - сказал В.Володин в понедельник на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым.

В.Володин добавил, что в Азербайджане "такое бережное отношение к русскому языку сложилось не только на уровне школ, но и на уровне высших учебных заведений". "Язык дает возможность понимать друг друга и, конечно, этот путь, который был выбран во многом благодаря президенту республики Азербайджан. Мы хотели бы в этой связи высказать слова благодарности, не каждая страна принимает такие решения, но Азербайджан такое решение принял", - также отметил В.Володин.

По его словам, спикеры Госдумы и Меджлиса до окончания года планируют встретиться в рамках совещания спикеров стран Евразии и конференции по безопасности в Тегеране. "Надеюсь, что наши встречи будут более частыми, у нас впереди встреча в рамках третьего совещания спикеров стран Евразии, у нас до конца года пройдёт конференция в Тегеране по вопросам безопасности и, конечно, мы надеемся, что новые формы, о которых мы говорим, послужит нам, в том числе новыми возможностями для встречи и обсуждения вопросов", - сказал В.Володин.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВОЛОДИН, КУЛЬТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]