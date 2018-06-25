GRECO сообщила о выполнении Россией более половины рекомендаций по противодействию коррупции

Россия в рамках борьбы с коррупцией выполнила "удовлетворительным образом" 12 из 21 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, говорится в пресс-релизе GRECO, приуроченном к очередному отчету организации.
В то же время в GRECO напомнили, что на момент обнародования предыдущего отчета Россия добилась выполнения 11 рекомендаций.
В заявлении уточняется, что речь идет о рекомендациях, касающихся предъявления обвинений в сфере борьбы с дачей взяток и транспарентности при финансировании политических партий.
При этом в GRECO указали на противоречивость мер российских властей по поводу внесения изменений в уголовное право РФ относительно преследования за коррупцию. В Группе считают, что ряд "предложенных поправок не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы".
Одновременно с тем в GRECO приветствовали шаги российских властей в обеспечении прозрачности финансирования политических партий и упомянули сокращение риска злоупотреблений, связанных со вступительными взносами, членскими взносами и правилами финансовой отчетности партий.
Однако в то же время в GRECO призвали Россию предоставить больше информации об исполнении законодательных норм, препятствующих злоупотреблениям должностным положением в ходе выборов, включая выборы 2018 года. Также согласно утверждениям GRECO, Группа не обладает значительными доказательствами систематического расследования в России "широко распространенных обвинений" на эту тему.
Кроме этого, GRECO "подчеркивает важность обеспечения независимости избирательных комиссий от исполнительной власти - по закону и на практике" с целью добиться должного уровня организации выборов, без политических манипуляций и давления.
Алиев наградил руководство и личный состав Минобороны Азербайджана орденами и медалями
Президент Азербайджана принял председателя комитета начальников объединенных штабов Пакистана
Президент Алиев присвоил генеральские звания группе военнослужащих Минобороны Азербайджана
Нармина Набиева стала вице-президентом по человеческим ресурсам BP в Азербайджане, Грузии и Турции
АБР до конца 2018г представит правительству Азербайджана Страновую стратегию до 2024г
Глава Каспар: Инвестиции в расширение флота за 10 лет составят $1,5 млрд
Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты
Володин поблагодарил Азербайджан за особое отношение к русскому языку
Спикер парламента Азербайджана пожелал российской сборной дальнейших успехов на ЧМ по футболу
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Школьники города Сумгаит ознакомились с услугой «Безопасный интернет» от Bakcell
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений