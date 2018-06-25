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СНГ 25.06.2018 13:13

GRECO сообщила о выполнении Россией более половины рекомендаций по противодействию коррупции

Россия в рамках борьбы с коррупцией выполнила "удовлетворительным образом" 12 из 21 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, говорится в пресс-релизе GRECO, приуроченном к очередному отчету организации.

В то же время в GRECO напомнили, что на момент обнародования предыдущего отчета Россия добилась выполнения 11 рекомендаций.

В заявлении уточняется, что речь идет о рекомендациях, касающихся предъявления обвинений в сфере борьбы с дачей взяток и транспарентности при финансировании политических партий.

При этом в GRECO указали на противоречивость мер российских властей по поводу внесения изменений в уголовное право РФ относительно преследования за коррупцию. В Группе считают, что ряд "предложенных поправок не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы".

Одновременно с тем в GRECO приветствовали шаги российских властей в обеспечении прозрачности финансирования политических партий и упомянули сокращение риска злоупотреблений, связанных со вступительными взносами, членскими взносами и правилами финансовой отчетности партий.

Однако в то же время в GRECO призвали Россию предоставить больше информации об исполнении законодательных норм, препятствующих злоупотреблениям должностным положением в ходе выборов, включая выборы 2018 года. Также согласно утверждениям GRECO, Группа не обладает значительными доказательствами систематического расследования в России "широко распространенных обвинений" на эту тему.

Кроме этого, GRECO "подчеркивает важность обеспечения независимости избирательных комиссий от исполнительной власти - по закону и на практике" с целью добиться должного уровня организации выборов, без политических манипуляций и давления.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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