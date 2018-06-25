Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.58 Brent   75.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 22° 35° 27 Июн 23° 36° 28 Июн 23° 36°

Транспорт и связь 25.06.2018 12:25

АзРусТранс наладила поставки зерновых из России в Турцию по ж/д БТК

ЗАО «АзРусТранс» начало поставки зерновых в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отмечается в сообщении компании.

"АзРусТранс» совместно с ООО «ADY Express» организовали первую поставку зерна по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Зерно из России было отправлено по данной железной дороге в зерновозах – хопперах. До сих пор грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами», - отмечается в информации.

По данным «АзРусТранс», зерно в 12 вагонах из станции Сара в Оренбургской области было довезено до станции Ахалкалаки в Грузии, и после замены колесных пар вагоны - в Карс.

«Груз уже прибыл на станцию Карс», - отмечается в информации.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Компания «АзРусТранс» учреждена ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ЗАО «Русагротранс».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖЕЛДОРОГА, ЗЕРНО, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]