АзРусТранс наладила поставки зерновых из России в Турцию по ж/д БТК

ЗАО «АзРусТранс» начало поставки зерновых в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отмечается в сообщении компании.
"АзРусТранс» совместно с ООО «ADY Express» организовали первую поставку зерна по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Зерно из России было отправлено по данной железной дороге в зерновозах – хопперах. До сих пор грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами», - отмечается в информации.
По данным «АзРусТранс», зерно в 12 вагонах из станции Сара в Оренбургской области было довезено до станции Ахалкалаки в Грузии, и после замены колесных пар вагоны - в Карс.
«Груз уже прибыл на станцию Карс», - отмечается в информации.
Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
Компания «АзРусТранс» учреждена ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ЗАО «Русагротранс».
Н.Аббасова
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