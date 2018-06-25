АзРусТранс наладила поставки зерновых из России в Турцию по ж/д БТК

ЗАО «АзРусТранс» начало поставки зерновых в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отмечается в сообщении компании.

"АзРусТранс» совместно с ООО «ADY Express» организовали первую поставку зерна по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Зерно из России было отправлено по данной железной дороге в зерновозах – хопперах. До сих пор грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами», - отмечается в информации.

По данным «АзРусТранс», зерно в 12 вагонах из станции Сара в Оренбургской области было довезено до станции Ахалкалаки в Грузии, и после замены колесных пар вагоны - в Карс.

«Груз уже прибыл на станцию Карс», - отмечается в информации.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Компания «АзРусТранс» учреждена ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ЗАО «Русагротранс».

Н.Аббасова