МИД РФ осудил теракт в Аддис-Абебе, который власти Эфиопии расценивают как покушение на премьер-министра

В Москве в понедельник осудили теракт, совершенный в столице Эфиопии в минувшую субботу, соболезнуют родным и близким погибших.
"В Москве решительно осуждают это кровавое преступление, жертвами которого стали мирные граждане. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Там напомнили, что 23 июня в городе Аддис-Абебе в ходе массового митинга в поддержку реформаторского курса нового премьер-министра страны Абия Ахмеда был совершен террористический акт, в результате которого, по предварительным данным, пять человек погибли, несколько десятков собравшихся получили ранения различной степени тяжести.
"Данный теракт расценивается властями Эфиопии как покушение на премьер-министра и руководство правящей партии Революционно-демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН)", - напомнили на Смоленской площади.
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