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Дальнее зарубежье 25.06.2018 13:31

МИД РФ осудил теракт в Аддис-Абебе, который власти Эфиопии расценивают как покушение на премьер-министра

В Москве в понедельник осудили теракт, совершенный в столице Эфиопии в минувшую субботу, соболезнуют родным и близким погибших.

"В Москве решительно осуждают это кровавое преступление, жертвами которого стали мирные граждане. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там напомнили, что 23 июня в городе Аддис-Абебе в ходе массового митинга в поддержку реформаторского курса нового премьер-министра страны Абия Ахмеда был совершен террористический акт, в результате которого, по предварительным данным, пять человек погибли, несколько десятков собравшихся получили ранения различной степени тяжести.

"Данный теракт расценивается властями Эфиопии как покушение на премьер-министра и руководство правящей партии Революционно-демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН)", - напомнили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЭФИОПИЯ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]