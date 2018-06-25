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Дальнее зарубежье 25.06.2018 13:45

Совет ЕС по иностранным делам обсудит вопросы обороны и миграции - глава Минобороны ФРГ

Совет ЕС по иностранным делам, который в понедельник заседает в Люксембурге, обсудит вопросы обороны и миграционной политики, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудим различные проекты и их управление со стороны ЕС... обсудим структуру Европейского оборонного фонда, поговорим о перемещении военнослужащих", - сказала У.фон дер Ляйен журналистам.

Она отметила, что во время второй части рабочей встречи к дискуссии присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, участники заседания обсудят вопросы миграции.

"Мы обсудим создание центров защиты в Европе, то, что мы называем AnKER-центрами для людей, которым нужна защита и которым она положена", - сказала министр.

AnKER-центры в Германии - это места пребывания лиц, которые с большой вероятностью могут рассчитывать на статус беженца. В центрах эти люди живут до их распределения по регионам ФРГ. Создавать такие центры в ЕС ранее предложила Италия.

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Тэги: ЕС, ГЕРМАНИЯ, ОБОРОНА, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]