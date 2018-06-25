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Регион 25.06.2018 12:40

Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах

Высшая избирательная комиссия Турции в понедельник подтвердила, что кандидат в президенты Реджеп Тайип Эрдоган получил большинство голосов на выборах, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен подчеркнул, что завершился подсчет 99,1% бюллетеней, и оставшиеся неподсчитанными голоса не смогут повлиять на результаты выборов.

Он также сообщил, что 10-процентный барьер для получения мест в парламенте смогли преодолеть шесть партий.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным ЦИК Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, ЭРДОГАН, ИЗБИРКОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]