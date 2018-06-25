Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах

Высшая избирательная комиссия Турции в понедельник подтвердила, что кандидат в президенты Реджеп Тайип Эрдоган получил большинство голосов на выборах, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен подчеркнул, что завершился подсчет 99,1% бюллетеней, и оставшиеся неподсчитанными голоса не смогут повлиять на результаты выборов.

Он также сообщил, что 10-процентный барьер для получения мест в парламенте смогли преодолеть шесть партий.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным ЦИК Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.