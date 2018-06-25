В Южной Корее начали отбирать кандидатов для предстоящих встреч с родственниками из КНДР

В Южной Корее в понедельник начали процесс отбора кандидатов, которые смогут в конце августа встретиться со своими родственниками из Северной Кореи , сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.

Заявки в южнокорейское отделение международной организации Красного креста подали свыше 57 тыс. человек, однако только 100 из них получат возможность встретиться с родственниками с Севера.

При отборе кандидатов сотрудники гуманитарной организации учитывают такие факторы, как возраст лиц, подавших заявку, их семейную историю, а также состояние их здоровья.

Ожидается, что 4 августа Пхеньян и Сеул обменяются окончательными списками участников встреч в рамках программы воссоединения семей. Сами же встречи намечены на 20-26 августа, они пройдут в туристическом регионе Кымгансан в КНДР.

В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи разделенных семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между двумя странами из-за активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.

27 апреля 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.