В Южной Корее начали отбирать кандидатов для предстоящих встреч с родственниками из КНДР

В Южной Корее в понедельник начали процесс отбора кандидатов, которые смогут в конце августа встретиться со своими родственниками из Северной Кореи , сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.
Заявки в южнокорейское отделение международной организации Красного креста подали свыше 57 тыс. человек, однако только 100 из них получат возможность встретиться с родственниками с Севера.
При отборе кандидатов сотрудники гуманитарной организации учитывают такие факторы, как возраст лиц, подавших заявку, их семейную историю, а также состояние их здоровья.
Ожидается, что 4 августа Пхеньян и Сеул обменяются окончательными списками участников встреч в рамках программы воссоединения семей. Сами же встречи намечены на 20-26 августа, они пройдут в туристическом регионе Кымгансан в КНДР.
В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи разделенных семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между двумя странами из-за активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.
27 апреля 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.
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