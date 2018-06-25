Власти Австрии не комментируют информацию о возможном саммите РФ-США в Вене

Представитель правительства Австрии Свен Кристофер Вагнер не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым в Вене 15 июля может пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Мы это не комментируем", - сказал К.Вагнер в понедельник "Интерфаксу".
В свою очередь, в ведомстве федерального канцлера Австрии корреспонденту агентства также сказали, что не будут комментировать эти сообщения СМИ.
Накануне австрийская газета "Кронен цайтунг" сообщила, что саммит РФ-США может пройти 15 июля. По ее данным, в Вену несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи. В столицу Австрии уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров, пишет издание.
Тем временем, в Кремле пока не называют и конкретных сроков проведения российско-американского саммита. "Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую пятницу "Интерфаксу".
Так он ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность проведения встречи президентов России и США в июле.
Ранее Д.Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером В.Путиным в следующем месяце. "Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитировало на прошлой неделе Д.Трампа агентство Bloomberg.
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