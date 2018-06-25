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Дальнее зарубежье 25.06.2018 14:14

Власти Австрии не комментируют информацию о возможном саммите РФ-США в Вене

Представитель правительства Австрии Свен Кристофер Вагнер не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым в Вене 15 июля может пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Мы это не комментируем", - сказал К.Вагнер в понедельник "Интерфаксу".

В свою очередь, в ведомстве федерального канцлера Австрии корреспонденту агентства также сказали, что не будут комментировать эти сообщения СМИ.

Накануне австрийская газета "Кронен цайтунг" сообщила, что саммит РФ-США может пройти 15 июля. По ее данным, в Вену несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи. В столицу Австрии уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров, пишет издание.

Тем временем, в Кремле пока не называют и конкретных сроков проведения российско-американского саммита. "Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую пятницу "Интерфаксу".

Так он ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность проведения встречи президентов России и США в июле.

Ранее Д.Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером В.Путиным в следующем месяце. "Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитировало на прошлой неделе Д.Трампа агентство Bloomberg.

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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, США, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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