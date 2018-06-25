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Дальнее зарубежье 25.06.2018 12:49

Талибы штурмуют афганский город у границы с Таджикистаном, более 30 человек погибли в боях

Боевики экстремистского движения "Талибан" пытаются захватить в Афганистане уездный центр на границе с Таджикистаном, сообщают в понедельник местные СМИ.

"В ночь на понедельник талибы атаковали правительственные посты на перекрестке Имамуддин, в центре города Имам-Сахиб, в результате чего погибли 10 военнослужащих. Ответным огнем были убит 21 боевик "Талибана", еще 12 экстремистов ранены", - рассказал журналистам начальник управления полиции провинции Кундуз Абдулбаки Нуристани.

По его словам, талибы продолжают попытки захвата этого важного населенного пункта на границе с Таджикистаном, перебрасывая в этот район дополнительные силы из уездов соседней провинции Тахар.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ГОРОД, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]