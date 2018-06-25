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Регион 25.06.2018 14:33

Эрдоган способен привести Турцию к новым высотам развития, считает президент Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил в понедельник Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

"Турецкий народ отдал голоса за дальнейшее развитие страны, за мир, безопасность и стабильность", - сказано в поздравительном письме Г.Маргвелашвили, текст которого опубликован администраций грузинского президента.

Президент Грузии выражает уверенность, что под руководством Р.Т.Эрдогана Турция "достигнет новых высот успешного развития".

При этом Г.Маргвелашвили выразил надежду на углубление сотрудничества между Грузией и Турцией.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным ЦИК, Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]