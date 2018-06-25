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Внешняя политика 25.06.2018 12:56

Глава Совбеза Белоруссии обсудил с президентом Азербайджана расширение взаимодействия в сфере безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась на встрече в Баку обсудили расширение взаимодействия в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества в разных областях, сообщили в понедельник в посольстве Белоруссии в азербайджанской столице.

"В ходе встречи обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития транспортно-логистических связей, а также расширения взаимодействия в области безопасности", - говорится сообщении, размещенном на сайте белорусской дипмиссии.

В сообщении отмечается, что встреча состоялась в минувшее воскресенье. С.Зась в Баку принял участие в торжествах, приуроченных к 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана.

Белоруссия и Азербайджан активно развивают сотрудничество в военно-технической сфере. В июне министерство обороны Азербайджана подтвердило приобретение у Белоруссии реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Белоруссии, сообщила, что первый контракт предполагает передачу Азербайджану 10 комплектов РСЗО.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]