Глава Совбеза Белоруссии обсудил с президентом Азербайджана расширение взаимодействия в сфере безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась на встрече в Баку обсудили расширение взаимодействия в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества в разных областях, сообщили в понедельник в посольстве Белоруссии в азербайджанской столице.

"В ходе встречи обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития транспортно-логистических связей, а также расширения взаимодействия в области безопасности", - говорится сообщении, размещенном на сайте белорусской дипмиссии.

В сообщении отмечается, что встреча состоялась в минувшее воскресенье. С.Зась в Баку принял участие в торжествах, приуроченных к 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана.

Белоруссия и Азербайджан активно развивают сотрудничество в военно-технической сфере. В июне министерство обороны Азербайджана подтвердило приобретение у Белоруссии реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Белоруссии, сообщила, что первый контракт предполагает передачу Азербайджану 10 комплектов РСЗО.