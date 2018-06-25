Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.58 Brent   75.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 22° 35° 27 Июн 23° 36° 28 Июн 23° 36°

СНГ 25.06.2018 15:01

Генсек НАТО в позитивном ключе высказался о возможной встрече Трампа с Путиным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможная встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина соответствовала бы политике альянса в отношении Москвы.

"Я не в том положении, чтобы подтверждать какую-либо встречу (между лидерами США и России - ИФ), но встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией", - сказал генсек в понедельник в Люксембурге, куда прибыл на Совет ЕС по иностранным делам.

Генсек напомнил, что альянс в отношениях с Россией использует подход из двух компонентов - сдерживания и политического диалога.

Он уточнил, что альянсу "нужно говорить с Россией", чтобы улучшить отношения с ней, а в случае неудачи с выполнением этой задачи - избежать инцидентов с участием России или их перерастание в неконтролируемую ситуацию.

"Когда напряженность высокая, вести диалог еще более важно", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, США, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Генсек НАТО уверен, что разногласия ЕС и США по торговле не скажутся на трансатлантическом сотрудничестве НАТО будет продолжать диалог с Россией - шеф Пентагона Госсекретарь США в комитете по международным делам Палаты представителей заявил о поддержке вступления Грузии в НАТО Столтенберг посетит 16-18 мая США, встретится с Трампом Для Помпео участие во встрече глав МИД стран НАТО стало первым мероприятием на посту госсекретаря США Новый госсекретарь США назвал работу НАТО бесценной

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]