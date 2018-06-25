Генсек НАТО в позитивном ключе высказался о возможной встрече Трампа с Путиным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможная встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина соответствовала бы политике альянса в отношении Москвы.
"Я не в том положении, чтобы подтверждать какую-либо встречу (между лидерами США и России - ИФ), но встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией", - сказал генсек в понедельник в Люксембурге, куда прибыл на Совет ЕС по иностранным делам.
Генсек напомнил, что альянс в отношениях с Россией использует подход из двух компонентов - сдерживания и политического диалога.
Он уточнил, что альянсу "нужно говорить с Россией", чтобы улучшить отношения с ней, а в случае неудачи с выполнением этой задачи - избежать инцидентов с участием России или их перерастание в неконтролируемую ситуацию.
"Когда напряженность высокая, вести диалог еще более важно", - подчеркнул Й.Столтенберг.
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