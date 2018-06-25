Турецкая оппозиция признала результаты президентских выборов

Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции - оппозиционер Мухаррем Индже - заявил, что признает результаты выборов, сообщают в понедельник местные СМИ.

"Я признаю результаты этих выборов", - сказал М.Индже на пресс-конференции в Анкаре.

Он призвал Р.Т.Эрдогана быть "президентом всех турок" и "представлять интересы всех 80 миллионов" граждан Турции.

"Мы будем продолжать нашу борьбу до того момента, пока Турция не станет страной для каждого" - добавил политик.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент М.Индже набрал около 31%.

На парламентских выборах в Турции также лидирует возглавляемая Р.Эрдоганом "Партия справедливости и развития" с 42% голосов.