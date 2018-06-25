Азербайджан приобрел турецкие крылатые ракеты SOM - СМИ

Азербайджанская армия получила на вооружение крылатые ракеты SOM турецкого производства, сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, в ходе репетиции военного парада в Баку, были продемонстрированы крылатые ракеты SOM. Данное авиационное средство поражения было установлено на открытой платформе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ.

SOM весит около 600 кг, причем на боевую часть приходится 230 кг. Ракета наводится на цели при помощи спутниковой системы GPS и заложенной в память системы самонаведения электронной карты местности. Дальность полета оценивается в 200 км.

Военный парад, посвященный 100-летию создания азербайджанской армии, пройдет в Баку 26 июня.

Ф.Исазаде