Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.58 Brent   75.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 22° 35° 27 Июн 23° 36° 28 Июн 23° 36°

Оборона 25.06.2018 13:54

Азербайджан приобрел турецкие крылатые ракеты SOM - СМИ

Азербайджанская армия получила на вооружение крылатые ракеты SOM турецкого производства, сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, в ходе репетиции военного парада в Баку, были продемонстрированы крылатые ракеты SOM. Данное авиационное средство поражения было установлено на открытой платформе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ.

SOM весит около 600 кг, причем на боевую часть приходится 230 кг. Ракета наводится на цели при помощи спутниковой системы GPS и заложенной в память системы самонаведения электронной карты местности. Дальность полета оценивается в 200 км.

Военный парад, посвященный 100-летию создания азербайджанской армии, пройдет в Баку 26 июня.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, РАКЕТЫ


Похожие новости


Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана АЖД проводит консультации по запуску пассажирских поездов в Батуми, Анкару и Стамбул Алиев и Эрдоган выразили уверенность в дальнейшем расширении связей между Баку и Анкарой Турция в 2018г начнет реализацию проекта строительства новой ж/д в направлении Ирана и Азербайджана Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа в Турцию на 8% Расширение TANAP замедлит рост спроса на СПГ в Европе - эксперт

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]