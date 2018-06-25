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Дальнее зарубежье 25.06.2018 15:30

Берлин принял к сведению итоги выборов в Турции - представитель правительства ФРГ

Правительство Германии следило за выборами в Турции и приняло во внимание их результаты, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт.

"Правительство следило за ходом выборов и приняло результаты к сведению... Официальных результатов выборов пока нет", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Он добавил, что прежде чем комментировать, правительство ФРГ хочет дождаться "результатов работы наблюдателей от ОБСЕ".

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным, Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов, его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]