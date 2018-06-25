Берлин принял к сведению итоги выборов в Турции - представитель правительства ФРГ

Правительство Германии следило за выборами в Турции и приняло во внимание их результаты, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт.

"Правительство следило за ходом выборов и приняло результаты к сведению... Официальных результатов выборов пока нет", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Он добавил, что прежде чем комментировать, правительство ФРГ хочет дождаться "результатов работы наблюдателей от ОБСЕ".

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным, Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов, его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.