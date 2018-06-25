Лавров обсудил с Зарифом ситуацию вокруг СВПД и подготовку каспийского саммита

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник по телефону обсудил с иранским коллегой Джавадом Зарифом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, сообщили в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также на подготовку Пятого каспийского саммита", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.