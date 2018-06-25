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Регион 25.06.2018 15:45

Лавров обсудил с Зарифом ситуацию вокруг СВПД и подготовку каспийского саммита

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник по телефону обсудил с иранским коллегой Джавадом Зарифом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, сообщили в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также на подготовку Пятого каспийского саммита", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]