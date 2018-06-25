Президент Алиев присвоил генеральские звания группе военнослужащих Минобороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания офицерам министерства обороны, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением И.Алиева генерал-майору Аязу Гасанову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Кроме того, полковникам Фазилю Агаларову, Мамеду Эминову, Эльчину Халилову, Рауфу Исмаилову, Намигу Поладову, Мубаризу Рзаеву и Ниямеддину Тагиеву присвоены звания генерал-майор.

Ф.Исазаде