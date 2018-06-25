Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.58 Brent   75.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 39° Завтра 22° 35° 27 Июн 23° 36° 28 Июн 23° 36°

Дальнее зарубежье 25.06.2018 16:00

Иорданские власти не считают возможным принимать больше беженцев из Сирии - СМИ

Правительство Иордании больше не может принимать беженцев из Сирии, поскольку на территории королевства уже разместилось значительное их число, передает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на представителя властей Джуману Гунаймат.

АП уточняет, что такие заявления прозвучали на фоне сообщений о наступлении сирийских правительственных сил на юго-западе Сирии в провинции Деръа, граничащей с Иорданией.

"Мы просто не можем принимать больше", - цитирует агентство Д.Гунаймат.

При этом она отметила, что Иордания работает с США и Россией для защиты своих национальных интересов.

АП напоминает, что власти Иордании зарегистрировали 660 тыс. беженцев, однако реальные цифры сирийцев, перебравшихся в соседнюю страну, в два раза больше.

По данным агентства, ранее поступали сообщения, что США информировали боевиков в провинции Деръа о нежелании вмешиваться в ситуацию и защищать их от сирийских правительственных сил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИОРДАНИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


Иордания и Россия обсуждают возможность прекращения огня на юге Сирии - король Абдалла II Иордания подтвердила, что приняла участие в авиаударах по боевикам ИГ в Сирии Иордания высылает сирийского посла из-за его критики в адрес королевства Иорданский монарх призывает КНР активнее влиять на процесс урегулирования сирийского кризиса Число сирийских беженцев в Иордании превысило 400 тыс. человек Власти Иордании арестовали семерых сирийцев, подозреваемых в шпионаже

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]