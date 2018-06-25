Иорданские власти не считают возможным принимать больше беженцев из Сирии - СМИ

Правительство Иордании больше не может принимать беженцев из Сирии, поскольку на территории королевства уже разместилось значительное их число, передает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на представителя властей Джуману Гунаймат.
АП уточняет, что такие заявления прозвучали на фоне сообщений о наступлении сирийских правительственных сил на юго-западе Сирии в провинции Деръа, граничащей с Иорданией.
"Мы просто не можем принимать больше", - цитирует агентство Д.Гунаймат.
При этом она отметила, что Иордания работает с США и Россией для защиты своих национальных интересов.
АП напоминает, что власти Иордании зарегистрировали 660 тыс. беженцев, однако реальные цифры сирийцев, перебравшихся в соседнюю страну, в два раза больше.
По данным агентства, ранее поступали сообщения, что США информировали боевиков в провинции Деръа о нежелании вмешиваться в ситуацию и защищать их от сирийских правительственных сил.
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