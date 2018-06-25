Нармина Набиева стала вице-президентом по человеческим ресурсам BP в Азербайджане, Грузии и Турции

Вице-президентом по человеческим ресурсам компании BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции назначена Нармина Набиева, говорится в сообщении пресс-службы Bp-Azerbaijan.
«До нынешнего назначения Н.Набиева руководила программой модернизации и трансформации BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции. На должность вице-президента по человеческим ресурсам она назначена с 18 июня 2018 года», - отмечается в информации
На новой должности Н.Набиева станет членом руководящей группы BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции, а также членом региональной руководящей группы по человеческим ресурсам компании BP в сегменте upstream.
«Н.Набиева обладает хорошими деловыми связями и богатым опытом в руководящей сфере. Она работала в отделе человеческих ресурсов BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции, а также в партнерской деятельности между BP и компанией Reliance в Индии и в группе талантов и учебы BP в сегменте upstream», -отмечается в сообщении.
Н.Набиева имеет диплом по степени бакалавра госуправления и экономики Академии Госуправления и диплом менеджера британского Университета Роберта Гордона. Она также является членом специализированного Института управления и развития человеческих ресурсов.
Н.Аббасова
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