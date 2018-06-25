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Это интересно 25.06.2018 15:00

Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты

Решение правительства Саудовской Аравии об отмене запрета на вождение автомобиля женщинами положительно скажется на темпах экономического роста, добавив к ВВП страны в общей сложности $90 млрд к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.

По оценкам его экспертов, экономическая выгода от этого решения сопоставима с ожидаемой прибылью от IPO нефтяной госкорпорации Saudi Aramco, которая может составить до $100 млрд по самым оптимистичным прогнозам.

Запрет на вождение для женщин действовал в Саудовской Аравии на практике, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. Женщины начали открыто протестовать против него с 1990 года, но до 2018 года королевство оставалось единственной страной мира, где де-факто действовал подобный запрет. Решение о его отмене было принято в сентябре 2017 года, однако вступило в силу только 24 июня текущего года.

Отмена запрета является одним из наиболее значимых изменений в рамках стратегии Vision 2030, проводимой наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Как ожидается, этот шаг повысит число женщин, которые ищут работу, увеличит размеры рабочей силы, доходы населения и объем ВВП.

На данный момент в Саудовской Аравии экономически активны лишь около 20% женщин, тогда как на 2016 год средний показатель для стран Персидского залива составлял 42%. Увеличение участия женщин в рабочей силе, по оценкам Bloomberg, позволит повысить потенциал экономического роста на 0,9 процентного пункта в год.

"У женщин будет больше прав и возможностей, они станут мобильнее, и, думаю, со временем будут активнее участвовать в жизни рынка труда. Так что, полагаю, это решение будет способствовать трудоустройству женщин в Саудовской Аравии", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Вторичным последствием может стать повышение спроса на бензин", - добавил он.

Вместе с тем у большинства женщин все еще нет водительских удостоверений, и получение их может потребовать времени. По оценкам PwC, к 2020 году права могут получить около 3 млн женщин, пишет Saudi Gazette.

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии планирует впервые допустить женщин в ряды автодорожной полиции.

Однако женщинам Саудовской Аравии по-прежнему требуется разрешение родственника-мужчины (обычно отца или мужа) на получение образование, устройство на работу, путешествия. Власти обещали пересмотреть соответствующее законодательство в рамках стратегии Vision 2030.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЭКОНОМИКА, АВТОМОБИЛИ, ЭФФЕКТ


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