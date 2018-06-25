МИД Азербайджана: Заседание контактной группы по Афганистану пройдет 28 июня в Баку, встреча представителей Афганистана и Талибана – в Кабуле

Заседание Международной контактной группы по Афганистану состоится 28 июня в Баку, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В заседании примут участие порядка 90 представителей стран и международных организаций, входящих в контактную группу. Также, в заседании примут участие представители правительства и неправительственные организации Афганистана»,- отметил Х.Гаджиев.

При этом он отметил, что переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан запланированы в Кабуле.

Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что встреча властей Афганистана и представителей Талибана пройдет 28 июня в Баку.

Контактная группа учреждена в 2009 году. Сопредседателем группы являются Афганистан и Германия. В группу входят 60 стран и международных организаций.

Ф.Исазаде