МИД Азербайджана: Заседание контактной группы по Афганистану пройдет 28 июня в Баку, встреча представителей Афганистана и Талибана – в Кабуле

Заседание Международной контактной группы по Афганистану состоится 28 июня в Баку, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«В заседании примут участие порядка 90 представителей стран и международных организаций, входящих в контактную группу. Также, в заседании примут участие представители правительства и неправительственные организации Афганистана»,- отметил Х.Гаджиев.
При этом он отметил, что переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан запланированы в Кабуле.
Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что встреча властей Афганистана и представителей Талибана пройдет 28 июня в Баку.
Контактная группа учреждена в 2009 году. Сопредседателем группы являются Афганистан и Германия. В группу входят 60 стран и международных организаций.
Ф.Исазаде
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