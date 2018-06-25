Участники встречи на высшем уровне в Брюсселе договорились искать европейское решение по миграции и убежищу - представитель ЕК

Конструктивной и позитивной назвал встречу в минувшее воскресенье в Брюсселе 16 лидеров стран ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Идея совещания заключалась также в том, чтобы найти почву для согласия перед саммитом ЕС, который состоится на этой неделе. Был консенсус в том, что ни одно государство-член не должно остаться без помощи, когда оно противостоит вызову миграции, будь та первичной или вторичной", - сказал пресс-секретарь на брифинге в понедельник в Брюсселе.
По его словам, все участники встречи "признали важность поиска общего европейского, а не одностороннего решения".
"Это совещание не было рассчитано на принятие решения. На нем только заложили основу для дискуссии на саммите в четверг и пятницу на этой неделе", - объяснил М.Схинас.
Он сообщил, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проинформирует в понедельник председателя Европейского совета Дональда Туска о состоявшейся накануне дискуссии 16 европейских лидеров, и оба продолжат согласованно работать над подготовкой к саммиту 28-29 июня.
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