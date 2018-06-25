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Дальнее зарубежье 25.06.2018 16:17

Участники встречи на высшем уровне в Брюсселе договорились искать европейское решение по миграции и убежищу - представитель ЕК

Конструктивной и позитивной назвал встречу в минувшее воскресенье в Брюсселе 16 лидеров стран ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Идея совещания заключалась также в том, чтобы найти почву для согласия перед саммитом ЕС, который состоится на этой неделе. Был консенсус в том, что ни одно государство-член не должно остаться без помощи, когда оно противостоит вызову миграции, будь та первичной или вторичной", - сказал пресс-секретарь на брифинге в понедельник в Брюсселе.

По его словам, все участники встречи "признали важность поиска общего европейского, а не одностороннего решения".

"Это совещание не было рассчитано на принятие решения. На нем только заложили основу для дискуссии на саммите в четверг и пятницу на этой неделе", - объяснил М.Схинас.

Он сообщил, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проинформирует в понедельник председателя Европейского совета Дональда Туска о состоявшейся накануне дискуссии 16 европейских лидеров, и оба продолжат согласованно работать над подготовкой к саммиту 28-29 июня.

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Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, УБЕЖИЩЕ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]