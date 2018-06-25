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Регион 25.06.2018 16:28

Россия передаст Грузии еще 11 фильмов грузинских режиссеров

Грузия в ближайшие дни получит еще 11 грузинских фильмов, хранящихся в Госфильмофонде РФ, сообщили в понедельник журналистам в Министерстве культуры и спорта республики.

По информации ведомства, данный вопрос был согласован в ходе состоявшейся недавно в Москве встречи грузинской делегации, в составе которой находились представители Минкультуры и Национального центра кинематографии, с главой Госфильмофонда Вячеславом Тельновым.

В ведомстве напомнили, что это уже третий этап процесса передачи фильмов грузинских режиссеров.

Фильмы, которые будут переданы в ближайшие дни грузинской стороне, были сняты в период с 1960 по 1985 годы. Как отмечают в Минкультуры, в список попали "Первая ласточка" режиссера Наны Мчедлидзе, "Алевердоба" и "Пиросмани" Георгия Шенгелая, "Мольба" Тенгиза Абуладзе, "Под одним небом" Ланы Гогоберидзе, "Невероятная выставка" Эльдара Шенгелая и его совместная работа с режиссером Тамазом Мелиавой "Белый караван", "Любовь с первого взгляда" и "Нейлоновая елка" Резо Исадзе, "Грузинские хроники девятнадцатого века" Александра Рехвиашвили и "Мяч и поле" Гугули Мгеладзе.

По информации министерства, в Государственном фонде кинофильмов России заявили о готовности и в будущем максимально способствовать процессу возвращения грузинских фильмов на родину.

В конце прошлого года в Минкультуры Грузии заявили, что речь идет о более 700 кинокартинах и процесс возвращения защищенного в "Госфильмофонде" грузинского киноархива может продлиться еще шесть лет.

Ранее в ведомстве также заявляли, что Госфильмофонд передает копии грузинского киноархива, которые на первом этапе будут защищены в Национальном архиве министерства юстиции, а в будущем - в специально построенном в Тбилиси хранилище для кинолент.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ФИЛЬМЫ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]