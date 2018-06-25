Евросоюз рассчитывает на продолжение сотрудничества с Турцией после переизбрания Эрдогана по главным вопросам - представитель ЕК

Евросоюз рассчитывает, что после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции Анкара останется для ЕС партнером, соблюдающим обязательства по общим крупным вопросам, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в понедельник.
"Я имею в виду вопросы, связанные с миграцией, безопасностью, но также вопросы региональной стабильности и борьбы против терроризма", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
М.Схинас отметил, что ожидается соответствующее заявление Совета ЕС по иностранным делам, который в понедельник заседает в Люксембурге.
Высшая избирательная комиссия Турции ранее в понедельник объявила о победе Р.Т.Эрдогана на выборах президента страны. По итогам подсчета 99,1% бюллетеней он сумел набрать более 52,5% голосов избирателей. Турецкая оппозиция во главе с ключевым соперником Р.Т.Эрдогана на президентских выборах Мухарремом Индже признала итоги выборов.
Впервые Р.Т.Эрдоган был избран президентом Турции в 2014 году, до этого он 11 лет занимал пост премьер-министра.
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