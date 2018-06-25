Глава Минтранса Литвы объявил о возможных хищениях на 20 млн евро при проектировании дорог

В Дирекции автомобильных дорог Литвы могло быть расхищено более 20 млн евро, будет проведен аудит тысячи проектов данного ведомства, заявил литовский министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

"В Дирекции автодорог обнаружен настоящий архив политических заказов, из-за чего начинается внутренний аудит, чтобы убедиться, какой масштаб нарушений может быть, сколько расхищено средств. Похоже, что дирекция действует как офис политических заказов, и уже теперь мы видим, что на ветер выпущено около 20 млн евро. Эти 20 млн евро не принесут государству выгоду, так как не будут использованы, эти деньги были потрачены на проекты, которые никогда не будут реализованы", - сказал Р. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, после аудита может выясниться, что расхищенные суммы больше, потому что на проектирование в общей сложности потрачено примерно 46 млн евро. В понедельник министерство намерено обнародовать список дорог, на проектирование которых, как говорит министр, было потрачено 10 млн евро.

Временный глава Дирекции автодорог Виталиюс Андреевас говорит, что подвергнуть аудиту намечается около тысячи проектов.

"На сегодняшний день у нас в общей сложности затраты на незавершенные проектировочные работы составляют 46 млн евро. Это проекты, которыми еще не воспользовались. По предварительным данным, более половины таких проектов никогда не увидит свет по упомянутым причинам: не соответствуют действующим правовым актам и так далее", - сказал В. Андреевас на пресс-конференции в понедельник.

Как утверждает дирекция, завершить аудит проектировочных работ планируется в этом году.

Конкретных проектировщиков ни министерство, ни дирекция не называют, однако, по данным Службы конкурсных закупок, больше всего заказов дирекции получила компания по проектированию дорог, мостов и железных дорог Kelprojektas - в общей сложности более чем на 70 млн евро.