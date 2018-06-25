Глава Минтранса Литвы объявил о возможных хищениях на 20 млн евро при проектировании дорог

В Дирекции автомобильных дорог Литвы могло быть расхищено более 20 млн евро, будет проведен аудит тысячи проектов данного ведомства, заявил литовский министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.
"В Дирекции автодорог обнаружен настоящий архив политических заказов, из-за чего начинается внутренний аудит, чтобы убедиться, какой масштаб нарушений может быть, сколько расхищено средств. Похоже, что дирекция действует как офис политических заказов, и уже теперь мы видим, что на ветер выпущено около 20 млн евро. Эти 20 млн евро не принесут государству выгоду, так как не будут использованы, эти деньги были потрачены на проекты, которые никогда не будут реализованы", - сказал Р. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, после аудита может выясниться, что расхищенные суммы больше, потому что на проектирование в общей сложности потрачено примерно 46 млн евро. В понедельник министерство намерено обнародовать список дорог, на проектирование которых, как говорит министр, было потрачено 10 млн евро.
Временный глава Дирекции автодорог Виталиюс Андреевас говорит, что подвергнуть аудиту намечается около тысячи проектов.
"На сегодняшний день у нас в общей сложности затраты на незавершенные проектировочные работы составляют 46 млн евро. Это проекты, которыми еще не воспользовались. По предварительным данным, более половины таких проектов никогда не увидит свет по упомянутым причинам: не соответствуют действующим правовым актам и так далее", - сказал В. Андреевас на пресс-конференции в понедельник.
Как утверждает дирекция, завершить аудит проектировочных работ планируется в этом году.
Конкретных проектировщиков ни министерство, ни дирекция не называют, однако, по данным Службы конкурсных закупок, больше всего заказов дирекции получила компания по проектированию дорог, мостов и железных дорог Kelprojektas - в общей сложности более чем на 70 млн евро.
Президент Азербайджана утвердил норму позволяющую приостановить деятельность политпартий в военных и чрезвычайных положениях
Азербайджан добился аннулирования соглашения о роуминге между эмиратской Etisalat и Karabakh Telecom
МИД Азербайджана: Заседание контактной группы по Афганистану пройдет 28 июня в Баку, встреча представителей Афганистана и Талибана – в Кабуле
Нефть марки WTI слабо меняется в цене, Brent подешевела до $74,3 за баррель
Азербайджан выпустил новую почтовую марку, посвященную 100-летию Вооруженных сил
Азербайджан рассчитывает привлечь OPIC к финансированию проектов в Парке высоких технологий
Три человека погибли, девять человек пострадали в столкновении автомобилей на юге Казахстана - полиция
Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты
Володин поблагодарил Азербайджан за особое отношение к русскому языку
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»
В Баку открылась фотовыставка «День памяти и скорби»
Школьники города Сумгаит ознакомились с услугой «Безопасный интернет» от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений