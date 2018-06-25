Генеральная прокуратура Белоруссии может взять под контроль проведение концерта группы "Ленинград" в Минске, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Стук на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"Мы возьмем под контроль его проведение и выясним у организаторов его направленность и соответствие законодательству", - сказал А.Стук.

Он напомнил, что ранее имели место случаи, когда принимались меры прокурорского реагирования в отношении организаторов ряда концертов. Те привлекались к административной ответственности, и в результате "либо организовывали концерт в соответствии с законодательством, либо отменяли его".

Среди нарушений, выявляемых при проведении культурно-зрелищных мероприятий в Белоруссии, заместитель генпрокурора, указал, в частности, на нарушение присвоения возрастной категории. "В отдельных программах, предложенных организаторами мероприятия, содержалась ненормативная лексика, информация, поощрявшая употребление алкоголя и психоактивных веществ, информация, призывающая к дискриминации по религиозному признаку", - пояснил А.Стук.

Планируется, что группа "Ленинград", лидером которой является Сергей Шнуров, выступит с концертом в Минске 1 декабря.

Группа известна, в том, числе, употреблением ненормативной лексики.