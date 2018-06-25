Тегеран считает СВПД действующим соглашением - МИД Ирана

В Тегеране считают иранскую ядерную сделку все еще действующей, заявил в понедельник журналистам официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
"Мы считаем, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ещё является действующим, несмотря на незаконный и односторонний выход из него США ", - сказал Б.Касеми.
Он подчеркнул, что любой пакет предложений по сохранению СВПД должен быть подтвержден не только европейским странами, но также РФ и Китаем.
"Сегодня все, кроме США, прилагают усилия для сохранения СВПД", - сказал дипломат, которого цитируют иранские СМИ.
"Любой пакет предложений по СВПД должен быть подтвержден не только европейскими странами, но и Россией, и Китаем", - заявил Б.Касеми.
На минувшей неделе замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил журналистам, что Европа к июлю представит пакет предложений с целью сохранения СВПД и обеспечения интересов Ирана.
Вместе с тем, А.Аракчи не исключил выхода страны из СВПД в ближайшее время.
"Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и что она может привести нас к достижению общего комплекса мер для сохранения СВПД", - сказал замминистра.
"Терпение Ирана кончилось, и, возможно, Иран выйдет из СВПД в ближайшие недели", - добавил он.
Позже А.Арагчи уточнил, что вопрос о том, будет ли Тегеран оставаться в ядерной сделке, зависит от мер, предпринятых европейскими странами, Россией и Китаем.
"Мы ждем, смогут ли оставшиеся стороны сделки, в том числе европейские государства, Россия и Китай, компенсировать выход США из СВПД и обеспечивать выгоды Ирана от ядерной сделки", - сказал он иранским журналистам.
СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Весной этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из сделки и восстановлении жестких односторонних санкций в отношении Ирана.
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