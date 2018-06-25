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Дальнее зарубежье 25.06.2018 17:47

Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

Стоимость мотоциклов Harley-Davidson в странах Европейского союза увеличится в среднем на $2,2 тыс. из-за пошлин, которые ЕС ввел в качестве ответной меры после действий США на рынках стали и алюминия.

Однако, как говорится в сообщении компании Harley-Davidson Inc., оптовые цены и рекомендованные розничные цены не будут повышаться, чтобы компенсировать новые пошлины. Вместо этого она будет вынуждена перенести часть производства продукции, предназначенной для европейских стран, за пределы США.

Компания полагает, что, перекладывая оплату пошлин на мотоциклистов и дилеров, добьется лишь "немедленного и длительного негативного воздействия на операции в Европе, снижения доступности продукции Harley-Davidson для клиентов и негативного воздействия на устойчивость бизнеса дилеров", говорится в сообщении.

Ввозные пошлины на мотоциклы Harley-Davidson для рынка ЕС увеличатся с 6% до 31%. Производитель оценивает неблагоприятный финансовый эффект от такого увеличения от $90 млн до $100 млн в год. За оставшуюся часть 2018 года ущерб составит для от $30 млн до $45 млн.

Таким образом, Harley-Davidson - одна из первых американских компаний, оценивших финансовые последствия торговых споров США с основными союзниками. На прошлой неделе германский автомобилестроительный концерн Daimler предупредил об ожидаемом снижении продаж в 2018 году из-за противостояния США и Китая в торговой сфере.

За пределами США заводы Harley-Davidson расположены в Индии, Бразилии и Таиланде. Ранее в этом году компания объявила о закрытии предприятия в Австралии. Перенос даже небольшой части производства за пределы США потребует от 9 до 18 месяцев, а также существенных дополнительных инвестиций.

Акции Harley-Davidson подешевели на 2,7% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала года по 22 июня включительно капитализация компании сократилась на 13%, до $7,4 млрд, тогда как индекс S&P 500 вырос на 3%.

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Тэги: США, ЕС, HD, МОТОЦИКЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]