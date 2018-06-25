Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.58 Brent   75.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 39° Завтра 22° 35° 27 Июн 23° 36° 28 Июн 23° 36°

Дальнее зарубежье 25.06.2018 16:02

У берегов Ливии за сутки спасли около 1 тыс. нелегалов

Береговая охрана Ливии спасла в море за последние сутки почти 1 тыс. нелегальных мигрантов, которые пытались добраться через Средиземное море до Европы, сообщают в понедельник европейские СМИ.

По данным СМИ, с воскресенья спасатели провели три отдельные операции. Сначала ливийские морские пограничники взяли к себе на борт 97 человек, судно которых терпело бедствие в 100 км от Триполи.

Позже в этом районе спасатели обнаружили еще одну группу из 361 нелегала, среди которых были женщины и дети. Еще почти 500 нелегалов были спасены в ночь на понедельник близ ливийского города Кастельверде.

СМИ напоминают, что в настоящий момент в Ливию с визитом направляется глава МВД Италии Маттео Сальвини, который намерен обсудить с ливийским руководством миграционный кризис.

Италия ранее оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам. В свою очередь М.Сальвини не раз заявлял о том, что Италия "больше не может принимать беженцев" и даже хотела бы направить часть из них в другие страны.

На прошлой неделе в ООН сообщили, что за этот год в Средиземном море погибли более 850 нелегалов, в то время как за аналогичный период 2017 года - 2,1 тыс. человек. При этом, по данным Международной организации по миграции, в 2018 году до Европы добрались свыше 40 тыс. человек; для аналогичного периода 2017 года эти показатели составили более 80 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, СПАСЕНИЕ


Похожие новости


Более 100 нелегалов пропали без вести у побережья Ливии - Международная организация по миграции На побережье Ливии обнаружили трупы 74 нелегальных иммигрантов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]