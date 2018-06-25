У берегов Ливии за сутки спасли около 1 тыс. нелегалов

Береговая охрана Ливии спасла в море за последние сутки почти 1 тыс. нелегальных мигрантов, которые пытались добраться через Средиземное море до Европы, сообщают в понедельник европейские СМИ.
По данным СМИ, с воскресенья спасатели провели три отдельные операции. Сначала ливийские морские пограничники взяли к себе на борт 97 человек, судно которых терпело бедствие в 100 км от Триполи.
Позже в этом районе спасатели обнаружили еще одну группу из 361 нелегала, среди которых были женщины и дети. Еще почти 500 нелегалов были спасены в ночь на понедельник близ ливийского города Кастельверде.
СМИ напоминают, что в настоящий момент в Ливию с визитом направляется глава МВД Италии Маттео Сальвини, который намерен обсудить с ливийским руководством миграционный кризис.
Италия ранее оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам. В свою очередь М.Сальвини не раз заявлял о том, что Италия "больше не может принимать беженцев" и даже хотела бы направить часть из них в другие страны.
На прошлой неделе в ООН сообщили, что за этот год в Средиземном море погибли более 850 нелегалов, в то время как за аналогичный период 2017 года - 2,1 тыс. человек. При этом, по данным Международной организации по миграции, в 2018 году до Европы добрались свыше 40 тыс. человек; для аналогичного периода 2017 года эти показатели составили более 80 тыс. человек.
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