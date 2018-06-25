Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции - СМИ

Президент России Владимир Путин в понедельник позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с переизбранием на пост президента Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"В ходе телефонного разговора В.Путин и Р.Эрдоган подчеркнули приверженность развитию отношений России и Турции, отметили важность сотрудничества в региональных вопросах, в частности по урегулированию кризиса в Сирии", - говорится в сообщении агентства.

Ранее В.Путин направил поздравительную телеграмму Р.Эрдогану в связи с победой на выборах президента Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.