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Происшествия 25.06.2018 16:22

Три человека погибли, девять человек пострадали в столкновении автомобилей на юге Казахстана - полиция

В Туркестанской области на юге Казахстана в понедельник в результате столкновения автомобилей погибли три человека, еще девять человек получили травмы, сообщила пресс-служба областной полиции.

"На территории Толебийского района Туркестанской области на 733 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковая машина "Мазда" въехала в заднюю часть "Ssang yong". В результате ДТП на месте погибли трое: водитель "Мазды" и две женщины, одна из которых гражданка Узбекистана, а также девять человек с различными травмами доставлены в больницу, из них шестеро граждан Узбекистана", - говорится сообщении полиции.

Департамент внутренних дел начал досудебное расследование по факту ДТП, назначены экспертизы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВТОКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]