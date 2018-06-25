Три человека погибли, девять человек пострадали в столкновении автомобилей на юге Казахстана - полиция

В Туркестанской области на юге Казахстана в понедельник в результате столкновения автомобилей погибли три человека, еще девять человек получили травмы, сообщила пресс-служба областной полиции.

"На территории Толебийского района Туркестанской области на 733 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковая машина "Мазда" въехала в заднюю часть "Ssang yong". В результате ДТП на месте погибли трое: водитель "Мазды" и две женщины, одна из которых гражданка Узбекистана, а также девять человек с различными травмами доставлены в больницу, из них шестеро граждан Узбекистана", - говорится сообщении полиции.

Департамент внутренних дел начал досудебное расследование по факту ДТП, назначены экспертизы.