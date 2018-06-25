Автобусное сообщение между Баку и Батуми начнется со 2 июля

Автобусный маршрут Баку-Батуми начнет функционировать с 2 июля 2018 года, сообщает Бакинский международный автовокзальный комплекс.

«Рейс будет осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Автобусы из Баку будут выезжать в 18:00 по местному времени и прибудут в Батуми в 9:00 следующего дня», - отмечается в сообщении.

В обратном направлении автобусы будут отправляться из Батуми в те же дни в 10:00.

Стоимость билета в один конец составляет 40 манатов. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный, для детей от 5 до 10 лет - 50% от стоимости билета.

Билеты можно приобрести за 10 дней заранее в режиме онлайн или в кассах автовокзального комплекса.

Н.Аббасова