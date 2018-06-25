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Транспорт и связь 25.06.2018 16:23

Автобусное сообщение между Баку и Батуми начнется со 2 июля

Автобусный маршрут Баку-Батуми начнет функционировать с 2 июля 2018 года, сообщает Бакинский международный автовокзальный комплекс.

«Рейс будет осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Автобусы из Баку будут выезжать в 18:00 по местному времени и прибудут в Батуми в 9:00 следующего дня», - отмечается в сообщении.

В обратном направлении автобусы будут отправляться из Батуми в те же дни в 10:00.

Стоимость билета в один конец составляет 40 манатов. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный, для детей от 5 до 10 лет - 50% от стоимости билета.

Билеты можно приобрести за 10 дней заранее в режиме онлайн или в кассах автовокзального комплекса.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАТУМИ, АВТОБУСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]