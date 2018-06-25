Трамп посоветовал ресторану, откуда выгнали его пресс-секретаря, помыть окна

Президент США Дональд Трамп считает, что ресторану, который отказался обслуживать пресс-секретаря Белого Дома Сару Сандерс, стоит заняться мытьем окон.

"Ресторану Red Hen следует больше сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (срочно нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому замечательному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. Я всегда придерживался правила, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри", - написал Д.Трамп в понедельник в своем Твиттере.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало материал, согласно которому владелица ресторана Red Hen в городе Лексингтон (штат Виргиния) Стефани Уилкинсон попросила С.Сандерс покинуть заведение.

Издание отметило, что персонал не хотел обслуживать С.Сандерс, так как в ресторане работают несколько геев, которые осуждают политику Д.Трампа, пытавшегося запретить трансгендерам служить в американской армии, а также практику разлучения детей нелегальных мигрантов со своими родителями.