Трамп посоветовал ресторану, откуда выгнали его пресс-секретаря, помыть окна

Президент США Дональд Трамп считает, что ресторану, который отказался обслуживать пресс-секретаря Белого Дома Сару Сандерс, стоит заняться мытьем окон.
"Ресторану Red Hen следует больше сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (срочно нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому замечательному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. Я всегда придерживался правила, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри", - написал Д.Трамп в понедельник в своем Твиттере.
Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало материал, согласно которому владелица ресторана Red Hen в городе Лексингтон (штат Виргиния) Стефани Уилкинсон попросила С.Сандерс покинуть заведение.
Издание отметило, что персонал не хотел обслуживать С.Сандерс, так как в ресторане работают несколько геев, которые осуждают политику Д.Трампа, пытавшегося запретить трансгендерам служить в американской армии, а также практику разлучения детей нелегальных мигрантов со своими родителями.
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