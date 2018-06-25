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Карабахский конфликт 25.06.2018 16:55

Азербайджан добился аннулирования соглашения о роуминге между эмиратской Etisalat и Karabakh Telecom

Мобильный оператор ОАЭ «Etisalat» аннулировал роуминговое соглашение с «Karabakh Telecom», занимающейся незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана.

«В результате принятых посольством Азербайджана в ОАЭ мер, мобильный оператор этой страны «Etisalat» аннулировал роуминговое соглашение с «Karabakh Telecom», занимающейся незаконной деятельностью на оккупированных азербайджанских территориях», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Он подчеркнул, что вопреки инструкциям и рекомендациям Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union - ITU), Армения распространяет на оккупированные территории Азербайджана выделенный для нее международный код (+374), чем совершает незаконное вторжение в азербайджанское радио-телекоммуникационное пространство и радиочастоты. «В тоже время, «Karabakh Telecom», используя код страны «283» и код 04 для мобильной связи, нарушает инструкцию № E.212 ITU»,- отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит пресекать роуминговое сотрудничество «Karabakh Telecom» с мобильными операторами.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, МОБ/ОПЕРАТОР, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]