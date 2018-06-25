Азербайджан добился аннулирования соглашения о роуминге между эмиратской Etisalat и Karabakh Telecom

Мобильный оператор ОАЭ «Etisalat» аннулировал роуминговое соглашение с «Karabakh Telecom», занимающейся незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана.
«В результате принятых посольством Азербайджана в ОАЭ мер, мобильный оператор этой страны «Etisalat» аннулировал роуминговое соглашение с «Karabakh Telecom», занимающейся незаконной деятельностью на оккупированных азербайджанских территориях», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Он подчеркнул, что вопреки инструкциям и рекомендациям Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union - ITU), Армения распространяет на оккупированные территории Азербайджана выделенный для нее международный код (+374), чем совершает незаконное вторжение в азербайджанское радио-телекоммуникационное пространство и радиочастоты. «В тоже время, «Karabakh Telecom», используя код страны «283» и код 04 для мобильной связи, нарушает инструкцию № E.212 ITU»,- отметил он.
Х.Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит пресекать роуминговое сотрудничество «Karabakh Telecom» с мобильными операторами.
Ф.Исазаде
Нефть марки WTI слабо меняется в цене, Brent подешевела до $74,3 за баррель
Азербайджан выпустил новую почтовую марку, посвященную 100-летию Вооруженных сил
Азербайджан рассчитывает привлечь OPIC к финансированию проектов в Парке высоких технологий
Три человека погибли, девять человек пострадали в столкновении автомобилей на юге Казахстана - полиция
Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты
Володин поблагодарил Азербайджан за особое отношение к русскому языку
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Президент Киргизии обсудил с Эрдоганом подготовку визита турецкого лидера в Бишкек
Обвиняемый в попытке захвата власти экс-замглавы Минобороны Армении освобожден под подписку о невыезде
Оппозиционеры собрались у здания Высшей судебной палаты Молдавии и требуют признать результаты выборов мэра Кишинева
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»
В Баку открылась фотовыставка «День памяти и скорби»
Школьники города Сумгаит ознакомились с услугой «Безопасный интернет» от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений