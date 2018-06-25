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Регион 25.06.2018 17:00

Результаты выборов в Турции огласят 5 июля

Окончательные результаты президентских и парламентских выборов в Турции будут объявлены 5 июля, информирует в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Высший избирательный совет страны.

Ранее председатель комиссии Сади Гювен подтвердил, что большинство голосов на выборах получил кандидат в президенты Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, завершился подсчет 99,1% бюллетеней, и оставшиеся неподсчитанными голоса не смогут повлиять на результаты выборов.

Главный соперник Р.Эрдогана на президентских выборах в Турции - оппозиционер Мухаррем Индже - заявил, что признает результаты выборов.

Он призвал Р.Эрдогана быть "президентом всех турок" и "представлять интересы всех 80 миллионов" граждан Турции.

"Мы будем продолжать нашу борьбу до того момента, пока Турция не станет страной для каждого" - добавил он.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

На парламентских выборах в Турции также лидирует возглавляемая Р.Эрдоганом "Партия справедливости и развития" с 42% голосов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]