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Бизнес и законодательство 25.06.2018 17:05

Министр экономики возглавил азербайджанскую часть МПК с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил состав азербайджанской части межправительственной комиссии с Россией.

Согласно распоряжению, подписанному И.Алиевым, главой азербайджанской части МПК является министр экономики.

Ранее сопредседателем МПК с Россией являлся первый вице-премьер Азербайджана.

В состав азербайджанской части комиссии включены: замминистры иностранных дел, энергетики, культуры, здравоохранения, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, молодежи и спорта, образования, МЧС, труда и соцзащиты населения, заместитель главы Государственного таможенного комитета, Госпогранслужбы, председатель Госагентства по туризму, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии", президент ОАО "Азерэнержи", вице-президент SOCAR.

В последний раз заседание азербайджано-российской МПК проводилось в декабре 2016 года в Баку.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МПК


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