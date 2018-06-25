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СНГ 25.06.2018 19:16

Оппозиционеры собрались у здания Высшей судебной палаты Молдавии и требуют признать результаты выборов мэра Кишинева

Оппозиционные проевропейские партии Молдавии проводят акцию протеста у здания Высшей судебной палаты.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева, Высшая судебная палата рассматривает запрос избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе, который оспорил решение апелляционной палаты об объявлении недействительными результатов выборов мэра города.

"Мы требуем признать результаты выборов, уважать голос народа, мы будем добиваться этого и будем стоять до конца", - заявил А.Нэстасе, который вышел из здания суда к участникам манифестации.

Он сообщил, что его адвокаты подали отвод составу суда, так как среди них есть судьи "с запятнанной репутацией".

"Мы знаем, какие решения выносили эти судьи. Этим судьям место в тюрьме, а не в зале заседаний в качестве судей. Мы ждем результатов нашего отвода судьи, и в зависимости от этого будем решать, что делать дальше", - заявил А.Нэстасе.

У здания суда собралось несколько сотен человек, которые скандируют лозунги в поддержку А.Нэстасе и требуют признать выборы.

Накануне в Кишиневе протестующие уже собирались на акцию - два часа она продолжалась на центральной площади столицы Молдавии и еще два - переда зданием парламента. Протестующие требуют отмены решения суда, признавшего результаты выборов мэра Кишинева недействительными.

В принятой на митинге резолюции указывалось, что "протесты являются бессрочными и будут продолжаться до утверждения мандата нового мэра Кишинева".

Как сообщалось, суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. В частности, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. Апелляционная палата в четверг, 21 июня, оставила в силе решение суда первой инстанции.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КИШИНЕВ, ВЫБОРЫ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]