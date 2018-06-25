Во французском городе Монпелье произошла перестрелка, есть пострадавшие - радио

Не менее четырех человек получили ранения в понедельник в результате стрельбы во французском городе Монпелье (департамент Эро), сообщает французская радиостанция "Франс-Энфо".

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. По свидетельству полицейских, его жизнь в опасности.