Во французском городе Монпелье произошла перестрелка, есть пострадавшие - радио

Не менее четырех человек получили ранения в понедельник в результате стрельбы во французском городе Монпелье (департамент Эро), сообщает французская радиостанция "Франс-Энфо".
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. По свидетельству полицейских, его жизнь в опасности.
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