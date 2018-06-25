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25.06.2018 17:26

В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»

25 июня с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошли организованные совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана (АПРУЗА) педагогические чтения «Непревзойдённый мастер педагогики», посвященные 195-летию со дня рождения педагога и писателя Константина Ушинского.

Собравшихся педагогов приветствовала председатель АПРУЗА, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина.

На чтениях выступили заместитель директора Образовательного комплекса «школа-лицей» при Бакинском Славянском университете Наиба Керимли и учитель русского языка и литературы школы-лицея № 20 города Баку Гюльнара Тахирзаде.

Участники мероприятия также посмотрели документальный фильм «Жизнь и творчество педагога и писателя Константина Дмитриевича Ушинского».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]