В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»

25 июня с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошли организованные совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана (АПРУЗА) педагогические чтения «Непревзойдённый мастер педагогики», посвященные 195-летию со дня рождения педагога и писателя Константина Ушинского.

Собравшихся педагогов приветствовала председатель АПРУЗА, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина.

На чтениях выступили заместитель директора Образовательного комплекса «школа-лицей» при Бакинском Славянском университете Наиба Керимли и учитель русского языка и литературы школы-лицея № 20 города Баку Гюльнара Тахирзаде.

Участники мероприятия также посмотрели документальный фильм «Жизнь и творчество педагога и писателя Константина Дмитриевича Ушинского».