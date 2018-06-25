Обвиняемый в попытке захвата власти экс-замглавы Минобороны Армении освобожден под подписку о невыезде

Суд в Ереване освободил бывшего замминистра обороны (1995-1999 гг) Армении Ваана Ширханяна, обвиняемого в участии в вооруженной банде, планировавшей захват власти, и незаконном приобретении и хранении оружия.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", В.Ширханян освобожден под подписку о невыезде под личное поручительство двух депутатов парламента Армении.

25 ноября 2015 года сотрудники Службы национальной безопасности совместно с представителями полиции обезвредили и задержали в одном из домов на окраине Еревана вооруженную банду, в создании которой был обвинен Артур Варданян.

В рамках этого дела 33 лицам были предъявлены обвинения. Среди обвиняемых - экс-замминистра обороны Армении В.Ширханян, председатель оппозиционной партии "Родина и честь" Гарник Маргарян.

Ранее первый замначальника Следственного управления Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян заявлял, что члены группы вели видеосъемку резиденции первого президента Армении, офис второго президента, изучали методы работы службы охраны действующего президента.

А.Амбарцумян также заявлял, что группировка изучала возможность подрыва президентского самолета, однако окончательного решения принято не было.

По его словам, целью преступной группировки было "осуществление вооруженного переворота".

33 лицам были предъявлены обвинения в подготовке захвата власти, создании и руководстве преступной группы, участии в преступном сообществе и незаконном приобретении, реализации, хранении и перевозке организованной группой огнестрельного оружия, боеприпасов взрывчатых веществ.