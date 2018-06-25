Слуцкий рассчитывает на преодоление кризиса в отношениях России и ПАСЕ при новом председателе ассамблеи

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассчитывает на достижение консенсуса по вопросу восстановление прав и возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в рамках председательства избранного в понедельник нового руководителя этой организации.

"Новый председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье известна своим сдержанным и критическим отношением к России в ПАСЕ. Тем не менее, мы готовы работать с любым председателем ПАСЕ в конструктивном ключе; надеемся, что нам удастся придти к консенсусу по преодолению кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга", - сказал журналистам Л.Слуцкий.