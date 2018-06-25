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СНГ 25.06.2018 20:19

Слуцкий рассчитывает на преодоление кризиса в отношениях России и ПАСЕ при новом председателе ассамблеи

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассчитывает на достижение консенсуса по вопросу восстановление прав и возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в рамках председательства избранного в понедельник нового руководителя этой организации.

"Новый председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье известна своим сдержанным и критическим отношением к России в ПАСЕ. Тем не менее, мы готовы работать с любым председателем ПАСЕ в конструктивном ключе; надеемся, что нам удастся придти к консенсусу по преодолению кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга", - сказал журналистам Л.Слуцкий.

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Тэги: РОССИЯ, ПАСЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЛУЦКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]