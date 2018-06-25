Азербайджан рассчитывает привлечь OPIC к финансированию проектов в Парке высоких технологий

Международный финансовый институт США «Overseas Private Investment» (OPIC) провел инфосессию в Парке высоких технологий (YTP) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана.
Как сообщает МТСВТ, инфосессия была посвящена финансированию проектов OPIC в Азербайджане. «В ходе презентации была дана подробная информация о механизмах финансирования проектов в Азербайджане и обсуждены перспективы совместного сотрудничества. В мероприятии приняли участие потенциальные компании, инвесторы и бизнесмены, а также стартаповцы», - отмечается в сообщении.
Директор парка высоких технологий Турал Керимли дал подробную информацию о деятельности парка, созданной экосистеме, возможностях, предлагаемых стартаповцы и инвесторам.
Парк высоких технологий создается на территории Пираллахинского района Баку для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д.
Указ о создании парка был подписан президентом Ильхамом Алиевым 5 ноября 2012 года.
Для строительства парка был выделен земельный участок площадью 50 га.
Б.Рустамбеков
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