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Транспорт и связь 25.06.2018 17:54

Азербайджан рассчитывает привлечь OPIC к финансированию проектов в Парке высоких технологий

Международный финансовый институт США «Overseas Private Investment» (OPIC) провел инфосессию в Парке высоких технологий (YTP) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана.

Как сообщает МТСВТ, инфосессия была посвящена финансированию проектов OPIC в Азербайджане. «В ходе презентации была дана подробная информация о механизмах финансирования проектов в Азербайджане и обсуждены перспективы совместного сотрудничества. В мероприятии приняли участие потенциальные компании, инвесторы и бизнесмены, а также стартаповцы», - отмечается в сообщении.

Директор парка высоких технологий Турал Керимли дал подробную информацию о деятельности парка, созданной экосистеме, возможностях, предлагаемых стартаповцы и инвесторам.

Парк высоких технологий создается на территории Пираллахинского района Баку для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д.

Указ о создании парка был подписан президентом Ильхамом Алиевым 5 ноября 2012 года.

Для строительства парка был выделен земельный участок площадью 50 га.

Б.Рустамбеков

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Тэги: OPIC, МТСВТ, ИНФОСЕССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]