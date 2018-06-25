В Киеве похитили сына ливийского дипломата

В Киеве полицейские разыскивают похитителей сына дипломата из Ливии, в украинской столице введен план "Перехват".
Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, информация о событии поступила в правоохранительные органы от свидетелей. "Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в Киеве ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник, похищенный является сыном дипломата.
В свою очередь, как сообщает интернет-издание Insider.Ua, похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии.
Следователи начали уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению преступников и их местонахождения.
Президент Азербайджана утвердил норму позволяющую приостановить деятельность политпартий в военных и чрезвычайных положениях
Азербайджан добился аннулирования соглашения о роуминге между эмиратской Etisalat и Karabakh Telecom
МИД Азербайджана: Заседание контактной группы по Афганистану пройдет 28 июня в Баку, встреча представителей Афганистана и Талибана – в Кабуле
Нефть марки WTI слабо меняется в цене, Brent подешевела до $74,3 за баррель
Азербайджан выпустил новую почтовую марку, посвященную 100-летию Вооруженных сил
Азербайджан рассчитывает привлечь OPIC к финансированию проектов в Парке высоких технологий
Три человека погибли, девять человек пострадали в столкновении автомобилей на юге Казахстана - полиция
Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты
Володин поблагодарил Азербайджан за особое отношение к русскому языку
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»
В Баку открылась фотовыставка «День памяти и скорби»
Школьники города Сумгаит ознакомились с услугой «Безопасный интернет» от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений