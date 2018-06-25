В Киеве похитили сына ливийского дипломата

В Киеве полицейские разыскивают похитителей сына дипломата из Ливии, в украинской столице введен план "Перехват".

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, информация о событии поступила в правоохранительные органы от свидетелей. "Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в Киеве ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник, похищенный является сыном дипломата.

В свою очередь, как сообщает интернет-издание Insider.Ua, похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии.

Следователи начали уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению преступников и их местонахождения.