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СНГ 25.06.2018 17:56

В Киеве похитили сына ливийского дипломата

В Киеве полицейские разыскивают похитителей сына дипломата из Ливии, в украинской столице введен план "Перехват".

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, информация о событии поступила в правоохранительные органы от свидетелей. "Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в Киеве ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник, похищенный является сыном дипломата.

В свою очередь, как сообщает интернет-издание Insider.Ua, похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии.

Следователи начали уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению преступников и их местонахождения.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]