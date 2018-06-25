Азербайджан выпустил новую почтовую марку, посвященную 100-летию Вооруженных сил

В Азербайджане выпущена новая почтовая марка, посвященная 100-летию Вооруженных сил.

ООО «Азермарка» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) выпустило новую почтовую марку, приуроченную к 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, говорится в сообщении МТСВТ.

Новая марка, напечатанная во Франции, будет выпущена в оборот 26 июня.

Б.Рустамбеков