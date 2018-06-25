Брат бывшего президента Армении Саргсяна доставлен в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян доставлен в полицию, его подозревают в незаконном ношении оружия, сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.
"Александр Саргсян доставлен в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия", - сказал А.Агаронян "Интерфаксу".
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