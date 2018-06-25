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Регион 25.06.2018 19:00

Брат бывшего президента Армении Саргсяна доставлен в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян доставлен в полицию, его подозревают в незаконном ношении оружия, сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

"Александр Саргсян доставлен в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия", - сказал А.Агаронян "Интерфаксу".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, БРАТ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]