Брат бывшего президента Армении Саргсяна доставлен в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Александр Саргсян доставлен в полицию, его подозревают в незаконном ношении оружия, сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

"Александр Саргсян доставлен в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия", - сказал А.Агаронян "Интерфаксу".