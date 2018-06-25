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Дальнее зарубежье 25.06.2018 20:42

ЕС принял санкции в отношении высокопоставленных силовиков Мьянмы

Евросоюз принял в понедельник санкции в отношении семи высших офицеров вооруженных сил и пограничной полиции Мьянмы, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении населения рохинджа, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"25 июня, учитывая ситуацию в Мьянме, Совет ввел ограничительные меры в отношении семи лиц. Эти санкции заключаются в замораживании авуаров и запрете на въезд на территорию ЕС", - отмечается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Как говорится в документе, подвергнутые санкциям высокопоставленные военные и полицейские участвовали или были связаны с серьезными нарушениями прав человека сообщества рохинджа во второй половине 2017 года. Их противоправные действия включали внесудебные казни, сексуальное насилие и поджоги домов рохинджа.

В коммюнике напоминается, что 26 апреля 2018 года Совет ЕС продлил и усилил эмбарго на продажу оружия Мьянме и запретил участие в военной подготовке вооруженных сил страны и военное сотрудничество с ней.В своем постановлении от 26 февраля 2018 года Совет ЕС призвал правительство Мьянмы и силы безопасности обеспечить, чтобы реализовывались безопасность, правовое государство и обязанность отвечать за преступления, в частности, в штатах Ракин, Качин и Шан.

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Тэги: ЕС, МЬЯНМА, РОХИНДЖА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]