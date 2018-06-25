Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   74.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 23° 36° 28 Июн 23° 36° 29 Июн 24° 36°

Дальнее зарубежье 25.06.2018 21:22

США будут вводить ограничения инвестиций для всех "крадущих технологии" стран - министр финансов

США будут вводить ограничения инвестиций в отношении всех стран, которые пытаются украсть американские технологии, написал в понедельник в Twitter министр финансов США Стивен Мнучин.

От имени президента США Дональда Трампа он назвал фейковыми новостями публикации в Bloomberg и The Wall Street Journal о готовящихся мерах в отношении Китая.

"Заявление будет касаться не Китая как такового, но всех стран, которые пытаются украсть наши технологии", - утверждает министр.

По его словам, источник в Белом доме, обсуждавший новые ограничения со СМИ, "либо не существует, либо не слишком хорошо знаком с предметом".

По данным WSJ, США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании. Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ "важным отраслевым технологиям", заявили изданию информированные источники.

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай, написала WSJ.

О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТОРГОВЛЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, МНУЧИН


Похожие новости


Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США Еврокомиссия обсудит 6 июня дальнейшие действия в связи с решением США об импортных пошлинах на сталь и алюминий из ЕС Глава Минфина Франции сравнил торговую политику США с перестрелкой в стиле Дикого Запада Министр торговли США посетит на следующей неделе Китай для торгово-экономических переговоров Трамп хочет сокращения импорта в США стали и алюминия из ЕС на 10% - СМИ Вице-премьер Госсовета КНР заявил о договоренности между Китаем и США не допустить торговой войны между собой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]