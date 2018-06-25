Нефть марки WTI слабо меняется в цене, Brent подешевела до $74,3 за баррель

Нефть эталонной марки Brent падает в цене в понедельник на ожиданиях роста добычи в странах ОПЕК.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 МСК снизилась на $1,21 (1,6%) - до $74,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,1 (0,15%) - до $68,48 за баррель.

В минувшую субботу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Представители некоторых стран заявили, что фактически увеличение составит 700-800 тыс. баррелей в сутки, однако представители Саудовской Аравии и России сигнализировали готовность максимально повысить нефтедобычу.

Тем временем цены на североамериканскую нефть получили поддержку из-за новости об остановке добычи нефти на предприятии канадской Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков.

На предприятии случилась авария на трансформаторе, и оно будет закрыто как минимум до конца июля.

"Новые поставки из ОПЕК в первую очередь скажутся на Brent, - сказал гл