Нефть марки WTI слабо меняется в цене, Brent подешевела до $74,3 за баррель

Нефть эталонной марки Brent падает в цене в понедельник на ожиданиях роста добычи в странах ОПЕК.
Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 МСК снизилась на $1,21 (1,6%) - до $74,34 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,1 (0,15%) - до $68,48 за баррель.
В минувшую субботу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.
Представители некоторых стран заявили, что фактически увеличение составит 700-800 тыс. баррелей в сутки, однако представители Саудовской Аравии и России сигнализировали готовность максимально повысить нефтедобычу.
Тем временем цены на североамериканскую нефть получили поддержку из-за новости об остановке добычи нефти на предприятии канадской Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков.
На предприятии случилась авария на трансформаторе, и оно будет закрыто как минимум до конца июля.
"Новые поставки из ОПЕК в первую очередь скажутся на Brent, - сказал гл
Президент Азербайджана внес изменения в Миграционный кодекс Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил норму позволяющую приостановить деятельность политпартий в военных и чрезвычайных положениях
Азербайджан добился аннулирования соглашения о роуминге между эмиратской Etisalat и Karabakh Telecom
На американском сегменте МКС вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа, угрозы жизни экипажу нет
Три человека погибли, девять человек пострадали в столкновении автомобилей на юге Казахстана - полиция
Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Генсек ООН высказался за сохранение иранской ядерной сделки
Могерини не видит предпосылок для отмены антироссийских санкций
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»
В Баку открылась фотовыставка «День памяти и скорби»
Школьники города Сумгаит ознакомились с услугой «Безопасный интернет» от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений