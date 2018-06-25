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Дальнее зарубежье 25.06.2018 22:05

В Аргентине бастуют из-за экономической политики властей

В Аргентине проходит 24-часовая забастовка, организованная федерацией профсоюзов "Генеральная конфедерация труда" (CGT), из-за экономической политики президента страны Маурисио Макри, сообщает в понедельник латиноамериканская газета "Комерсио".

В значительной степени забастовки затронули столицу страны, Буэнос-Айрес, где протестующие перекрыли ряд дорог.

По всей стране не работает общественный транспорт, такси, отменены перелеты, не работают банки и образовательные учреждения.

Агентство ЭФЭ сообщает, что забастовка затронула 600 внутренних и международных рейсов из аэропортов Аргентины, в результате вылететь не смогли 71 тыс. пассажиров.

М.Макри в понедельник заявил, что всеобщие забастовки "ни к чему не ведут".

"Я не считаю, что раньше было правительство, которое так же заботилось бы о трудоустройстве, о работнике, о создании новых возможностей", - добавил он.

Протестующие, пишут западные СМИ, требуют, чтобы правительство возобновило переговоры об увеличении зарплат в соответствии с предполагаемой инфляцией, рост которой на конец года может составить порядка 30%. Также протестующие негативно относятся к тому, что власти решили взять заем у МВФ, который в стране нередко связывают с экономическим кризисом конца 1990-х.

Аргентина достигла предварительного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) об открытии кредитной линии на $50 млрд с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ЗАБАСТОВКА, ЭКОНОМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]