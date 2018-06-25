Президент Азербайджана утвердил норму позволяющую приостановить деятельность политпартий в военных и чрезвычайных положениях

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева внесены изменения в закон «О политических партиях», сообщает сайт главы государства.
Согласно изменениям, деятельность политической партии, которая препятствует ликвидации обстоятельств, которые стали причиной объявления военного или чрезвычайного положения, может быть приостановлена до завершения военного и чрезвычайного положений.
Кабинету министров Азербайджана предписано в течение 3 месяцев представить президенту Азербайджана предложения о приведении действующих законодательных актов в соответствие с Законом Азербайджанской Республики “О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О политических партиях».
Б.Рустамбеков
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