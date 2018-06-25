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Внутренняя политика 25.06.2018 20:03

Президент Азербайджана утвердил норму позволяющую приостановить деятельность политпартий в военных и чрезвычайных положениях

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева внесены изменения в закон «О политических партиях», сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, деятельность политической партии, которая препятствует ликвидации обстоятельств, которые стали причиной объявления военного или чрезвычайного положения, может быть приостановлена до завершения военного и чрезвычайного положений.

Кабинету министров Азербайджана предписано в течение 3 месяцев представить президенту Азербайджана предложения о приведении действующих законодательных актов в соответствие с Законом Азербайджанской Республики “О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О политических партиях».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ПАРТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]